Суд в Лос-Анджелесе приговорил к пожизненному заключению мультимиллионера. Во время съемок сериала он случайно признался в убийстве знакомой

Коллегия присяжных месяц назад признала Дерста виновным в убийстве первой степени. По данным полиции, Берман ранили в затылок в ее доме в Бенедикт-Каньоне. Прокуроры сообщили, что перед смертью Берман планировала рассказать о фальшивом алиби, которое она обеспечила Дерсту, когда его жена Кэтлин исчезла в Нью-Йорке в 1982 году.

Дерст случайно признался в убийстве Берман во время съемок документального сериала "Проклятие" (The Jinx) о своей жизни. Этот фильм вышел в 2015 году на телеканале HBO. Бизнесмен зашел в туалет с включенным микрофоном и произнес фразу: "Ты пойман! Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно".

Это преступление было убийством свидетеля, такое обстоятельство сильно усугубило тяжесть преступления, цитирует "Голос Америки" судью Марка Виндхэма. Адвокаты Дерста планируют обжаловать решение суда.

Во время заседания суда Дерст неподвижно сидел в инвалидном кресле.