Сына президента Бразилии обвиняют в коррупции

Старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару Флавио Болсонару обвиняют в участии в схеме под названием "rachadinha". Следствие считает, что когда он был депутатом парламента штата Рио-де-Жанейро, то вместе с другими участниками схемы отбирал часть зарплаты у других госслужащих.

Старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару Флавио Болсонару обвиняют в коррупции и отмывании денег. Прокуроры настаивают, что он участвовал в схеме с распределением зарплат госработников, пишет 4 ноября бразильский новостной портал G1.

Флавио Болсонару обвиняют в участии в схеме под названием "rachadinha", что примерно переводится как "распределение зарплаты". С 2004-го по 2018 год он был депутатом парламента штата Рио-де-Жанейро. Прокуроры отмечают, что в этот период он вместе с другими участниками схемы отбирал часть зарплаты у других госслужащих.

В деле также фигурируют еще 16 человек, среди которых Фабрисио Кейроз – бывший правоохранитель и давний друг Жаира Болсонару.

Расследование дела базируется на показаниях бывшей помощницы Флавио Болсонару Луизы Паес. Она сообщила, что с 2011-го по 2017 год отчислила Кейрозу из своей зарплаты около 160 тыс. реалов (838 тыс. грн).

Дело о незаконном присвоении Флавио Болсонару зарплат ведется еще с 2019 года. В ноябре 2019-го сообщалось, что он, по версии следствия, указывал в списке своих сотрудников людей, которые на самом деле на него не работали. Затем, как считает прокуратура, Болсонару присваивал себе зарплаты этих людей.