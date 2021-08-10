Тауэрский мост застрял в поднятом положении

Тауэрский мост разводят около 800 раз в год Фото: depositphotos.com

Мост закрыли для пешеходов и транспорта. Лондонская достопримечательность должна была пропустить большой деревянный корабль, отметили журналисты.

"Если вы хотели сфотографироваться с Тауэрским мостом, сейчас самое время сделать это, потому что он застрял в открытом положении, персонал все еще не знает причины", – написали в Twitter tadas_emogicon.

If you ever wanted a picture with Tower Bridge when it’s up now is a good time to get it, because it’s stuck in an open position, staff still don’t know the cause #towerbridge pic.twitter.com/EiIi7ziacs — :tadas_emogicon: (@tadas_t) August 9, 2021

Представитель организации, которая управляет мостом, сказал, что причины поломки выясняются и делается все, чтобы "решить эту проблему как можно быстрее".

Тауэрский мост был открыт в 1894 году, его разводят около 800 раз в год, отмечает ВВС. Последний раз мост заклинил в августе 2020 года, из-за механической неисправности он оставался открытым более часа.