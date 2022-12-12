"Торговец смертью" Бут пожаловался, что в американской тюрьме ему слишком зажаривали картошку и не давали землянику

В интервью пропагандистскому каналу RT, которое цитирует The Insider, Бут пожаловался на запрет звонить семье чаще одного раза в месяц и однообразную еду.

"Меню стандартное, оно не меняется. Среда – это гамбургер с жареным до смерти картофелем фри, четверг – это кусок курицы, "ножки Буша", которые пахнут так, что просто хочется... Не буду говорить в эфире. И когда я общался с начальниками этих служб, они мне говорили: "что вам не нравится?". Я говорю: "Извините, а вы сами бы это ели?" Это несъедобно, не по-человечески", – сказал он.

Бут сравнил американские условия заключения с Тайванем, где он отсидел два года до экстрадиции в США. По его словам, тайская тюрьма хоть и "грязная, скучная", но там ему готовили на заказ все, что он хотел.

"Представляешь, когда ты 10 лет не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники? Это же все накапливается. Когда я был в одиночке, на каком-то этапе я потерял интерес к еде. Я жутко стал худеть. При таком отношении оно само собой ушло и я стал заставлять себя есть через силу", – описал помилованный США торговец оружием.

The Insider отмечает, что в качестве журналиста интервью у Бута брала бывшая помощница участника Таганской организованной преступной группировки Мария Бутина, которая ранее тоже отбывала наказание в американской тюрьме по обвинению в незаконной лоббистской деятельности и после освобождения была депортирована в РФ.

В разговоре с ней Бут также назвал обвинения в свой адрес несправедливыми. По его словам, он не занимался незаконной торговлей оружием на международном уровне, а был "просто перевозчиком, таксистом".

"Ты вылетаешь из международного аэропорта с той же Европы, где есть полиция, таможенная служба, и прилетаешь в тот же африканский аэропорт, и тоже правительственная служба получает тот груз, который им отправили. Это все равно что мы начнем сейчас ловить всех таксистов и осуждать, что, вы знаете, вы перевезли, оказывается, торговца наркотиками", – объяснил свою позицию россиянин.

Ранее сегодня стало известно, что Бут был торжественно принят в ряды Либерально-демократической партии РФ. Действующий председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что выбор Бута – "закономерное продолжение его мыслей и тенденций, которые были сформированы в самый непростой его период жизни".

По данным российского пропагандистского агентства "РИА Новости", Бут пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.