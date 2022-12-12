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"Торговец смертью" Бут пожаловался, что в американской тюрьме ему слишком зажаривали картошку и не давали землянику

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8 декабря США отдали Бута в обмен на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер
8 декабря США отдали Бута в обмен на осужденную в РФ баскетболистку Бриттни Грайнер
Скриншот: RT / Rutube

Россиянин Виктор Бут, осужденный в США за торговлю оружием и поддержку терроризма и обменянный на спортсменку Бриттни Грайнер, назвал "нечеловеческими" условия содержания в американской тюрьме.

В интервью пропагандистскому каналу RT, которое цитирует The Insider, Бут пожаловался на запрет звонить семье чаще одного раза в месяц и однообразную еду.

"Меню стандартное, оно не меняется. Среда – это гамбургер с жареным до смерти картофелем фри, четверг – это кусок курицы, "ножки Буша", которые пахнут так, что просто хочется... Не буду говорить в эфире. И когда я общался с начальниками этих служб, они мне говорили: "что вам не нравится?". Я говорю: "Извините, а вы сами бы это ели?" Это несъедобно, не по-человечески", – сказал он.

Бут сравнил американские условия заключения с Тайванем, где он отсидел два года до экстрадиции в США. По его словам, тайская тюрьма хоть и "грязная, скучная", но там ему готовили на заказ все, что он хотел.

"Представляешь, когда ты 10 лет не пробовал чеснока, укропа, петрушки, земляники? Это же все накапливается. Когда я был в одиночке, на каком-то этапе я потерял интерес к еде. Я жутко стал худеть. При таком отношении оно само собой ушло и я стал заставлять себя есть через силу", – описал помилованный США торговец оружием.

The Insider отмечает, что в качестве журналиста интервью у Бута брала бывшая помощница участника Таганской организованной преступной группировки Мария Бутина, которая ранее тоже отбывала наказание в американской тюрьме по обвинению в незаконной лоббистской деятельности и после освобождения была депортирована в РФ.

В разговоре с ней Бут также назвал обвинения в свой адрес несправедливыми. По его словам, он не занимался незаконной торговлей оружием на международном уровне, а был "просто перевозчиком, таксистом".

ы вылетаешь из международного аэропорта с той же Европы, где есть полиция, таможенная служба, и прилетаешь в тот же африканский аэропорт, и тоже правительственная служба получает тот груз, который им отправили. Это все равно что мы начнем сейчас ловить всех таксистов и осуждать, что, вы знаете, вы перевезли, оказывается, торговца наркотиками", – объяснил свою позицию россиянин.

Ранее сегодня стало известно, что Бут был торжественно принят в ряды Либерально-демократической партии РФ. Действующий председатель партии Леонид Слуцкий заявил, что выбор Бута – "закономерное продолжение его мыслей и тенденций, которые были сформированы в самый непростой его период жизни".

По данным российского пропагандистского агентства "РИА Новости", Бут пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах.

Контекст:

Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке и после двухлетней тяжбы выдан США, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в США террористической. Срок Бут отбывал в городе Мэрион (штат Иллинойс).

8 декабря Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация провели обмен заключенными. США отдали Бута и вернули домой осужденную в РФ гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер.

Журналист CNN Кевин Липтак из пресс-пула Белого дома 9 декабря опубликовал официальный документ о помиловании Бута президентом США Джо Байденом. Освобождение Бута было оформлено как президентское помилование, которое может быть отозвано при нарушении Бутом любого из указанных в документе условий, тогда приговор россиянину снова вступит в силу. 

Помилование Бута будет отозвано, если он попытается въехать в США, совершить новые преступления против США или нарушить законы США, требовать каких бы то ни было компенсаций от США и выдвигать какие бы то ни было претензии к США, их институтам и официальным лицам.

Теги: Россия, США, тюрьма, Тайвань, Виктор Бут, Мария Бутина, еда
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