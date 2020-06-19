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Трамп назвал единственную возможную причину своего проигрыша на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что голосование по почте, которое поддерживают демократы, – единственный вариант, при котором он может проиграть своему "более слабому" сопернику, экс-вице президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

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Трамп считает, что благоприятная ситуация в экономике поможет ему выиграть предстоящие выборы
Трамп считает, что благоприятная ситуация в экономике поможет ему выиграть предстоящие выборы 
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть президентские выборы своему сопернику от Демократической партии из-за голосования по почте, которое поддерживают сторонники демократов. Об этом действующий глава государства сообщил в интервью газете The Washington Times.

Он назвал голосование по почте единственным вариантом, при котором он может проиграть. Трамп считает, что демократы "обманывают, грабят и воруют", и не отправляют бюллетени в те регионы, где сильны позиции республиканцев.

Американский президент высказал мнение, что его соперник на предстоящих выборах, экс-вице-президент США Джо Байден – более слабый политический оппонент по сравнению с его бывшей соперницей, бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон. При этом Трамп сказал, что "машина" Демократической партии сильнее.

Он высказал мнение, что благоприятная ситуация в экономике поможет ему выиграть предстоящие выборы президента.

По данным опроса, проведенного 10–16 июня агентством Reuters и социологической службой Ipsos, Байден в президентской гонке опережает действующего главу государства на 13 процентных пунктов. О готовности проголосовать за Байдена заявили 48% опрошенных, за Трампа – 35%. Так, преимущество Байдена над действующим президентом достигло максимума за эту кампанию. В свою очередь рейтинг Трампа упал до семимесячного минимума.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден, выдвигающийся от демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: США, выборы, рейтинг, Джо Байден, экономика, Дональд Трамп, голосование
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