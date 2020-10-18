Трамп понизил Макрона в должности

Президент США Дональд Трамп на выступлении перед избирателями в Мичигане рассказывал, насколько торговое соглашение между Канадой и Мексикой оказалось невыгодным для его страны. В этой связи он вспомнил Парижское соглашение по климату и признался в любви к "премьер-министру" Франции Эмманюэлю Макрону.

Трамп утверждает, что сэкономил триллионы долларов на Парижском соглашении об изменении климата Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эмманюэля Макрона "премьер-министром". Это произошло на выступлении главы США в Мичигане перед избирателями 17 октября, которое транслировалось на YouТube-канале Yahoo Finance.

Трамп говорил о торговом соглашении НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) между Канадой и Мексикой. Он назвал соглашение невыгодным для Америки и настаивал на пересмотре условий. После этого Трамп привел в пример Парижское соглашение об изменении климата.

"А знаете, что еще я остановил? Парижское соглашение по климату. Я очень люблю премьер-министра Макрона. Как-то я просил у него, как обстоят дела с соглашением? Дела у соглашения не очень", – сказал Трамп.

По словам президента США, он сэкономил триллионы долларов.

"Я сказал, что прекращаю это соглашение. Это катастрофа, они [власти Франции] в основном хотели забрать наше богатство", ­– сказал Трамп.

Премьер-министром Франции сейчас является Жан Кастекс. На эту должность его назначил сам Макрон 3 июля 2020 года.