Трамп призвал РФ прекратить поддержку сирийского режима

В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент Дональд Трамп обсудил наступление правительственных войск Сирии при поддержке российских военных на провинции Идлиб и Алеппо.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить поддержку сирийского режима и выразил обеспокоенность по поводу эскалации насилия в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Белого дома.

В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 15 февраля Трамп обсудил наступление правительственных войск Сирии при поддержке российских военных на провинции Идлиб и Алеппо.

Американский президент также говорил о недовольстве иностранным вмешательством в вооруженное противостояние в Ливии. Он высказал мнение, что продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства“, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

15 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в поддержке войны в Ливии.

5 ноября газета The New York Times сообщила, что Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

Власти Ливии обвинили Россию в разжигании войны в их стране.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя конкурирующими администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля 2019 года силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.