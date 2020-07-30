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Трамп заявил, что не желает защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия задерживает выплаты на содержание НАТО. Кроме этого, он раскритиковал Берлин за закупки энергоносителей у России.

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Трамп раскритиковал Германию покупку энергоносителей в России.
Трамп раскритиковал Германию покупку энергоносителей в России.
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter в ночь на 30 июля, что хочет сократить американский военный контингент в Германии, поскольку Германия задерживает регулярные платежи на содержание НАТО.

"Германия очень не торопится выплачивать НАТО 2% от ВВП страны. Поэтому мы выводим часть нашего контингента из Германии", – написал глава Белого дома.

Трамп раскритиковал тот факт, что Германия закупает в России энергоносители в больших объемах.

"Германия платит России миллиарды долларов каждый год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Как это понимать?" – написал Трамп.

Расходы на содержание НАТО, которые ежегодно оплачивают 29 государств – членов Альянса, составляют €2,37 млрд. Доля Германии в этих расходах на данный момент 14,8%, а США – 22%. Новая схема распределения расходов на содержание НАТО предполагает, что с 2021 года как США, так и Германия будут оплачивать по 16,35% расходов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что до 2024 года НАТО увеличит свои оборонные расходы на $400 млрд до 2024 года по сравнению с уровнем 2016 года.

Теги: Германия, НАТО, Берлин, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп
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