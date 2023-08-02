Трампу выдвинули новое обвинение из-за штурма Капитолия в 2021 году

В обвинительном заключении описывается заговор с целью отмены результатов выборов, кульминацией которого стал штурм Капитолия США 6 января 2021 года.

В рамках расследования спецпрокурора Джека Смита Трампу были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана, заговоре с целью воспрепятствования официальному разбирательству, воспрепятствовании и попытке воспрепятствования официальному разбирательству, а также в противоправном сговоре.

В обвинительном заключении фигурируют шесть сообщников. В документах их имена не называются, но на основании цитат в обвинительном заключении и другого контекста CNN идентифицировало пятерых из них: бывшие адвокаты Трампа Руди Джулиани, Джон Истман, Кеннет Чезебро и Сидни Пауэлл, а также бывший чиновник министерства юстиции Джеффри Кларк.

В обвинении говорится, что Трамп и его сообщники воспользовались беспорядками 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Смит назвал восстание "беспрецедентным нападением на центр американской демократии", которое "подпитывалось ложью" Трампа.

В телефонном разговоре в вечер беспорядков Трамп отклонил просьбу советника Белого дома Пэта Чиполлоне отозвать свои возражения и разрешить Конгрессу подтвердить результаты выборов 2020 года, говорится в обвинительном заключении.

Согласно документу, Трамп сознательно выдвигал ложные заявления о мошенничестве на выборах и машинах для голосования, якобы подменяющих голоса, несмотря на то, что официальные лица штата и федеральные власти заявили, что эти утверждения были ошибочными. Трамп продолжал повторять эти утверждения в течение нескольких месяцев, несмотря на то, что ему говорили, что они были ложными, говорится в заключении.

Также прокуроры утверждают, что Трамп и его сообщники обманом заставили людей из семи штатов создать и предоставить сертификаты, подтверждающие, что они были законными избирателями. Цель состояла в том, чтобы создать "фальшивую полемику" о процедуре сертификации 14 декабря 2020 года и заставить вице-президента "заменить законных избирателей" выборщиками Трампа.

В заключении говорится, что Трамп солгал госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, чтобы побудить его отменить выборы. По данным обвинения, Трамп "пренебрежительно относился" к избирательным работникам и выдвигал обвинения в фальсификации результатов голосования, которые уже были опровергнуты официальными лицами штата.

Два пункта обвинения подпадают под положения, включенные в федеральный закон о фальсификации свидетелей, который также использовался для судебного преследования некоторых бунтовщиков, штурмовавших Капитолий.

Трамп должен предстать перед федеральным судом 3 августа. Смит сказал, что его офис будет добиваться скорейшего судебного разбирательства. Судебный процесс уже идет по двум другим делам, по которым Трампу предъявлены уголовные обвинения.