Трампу выдвинули новое обвинение из-за штурма Капитолия в 2021 году

В обвинительном заключении описывается заговор с целью отмены результатов выборов, кульминацией которого стал штурм Капитолия США 6 января 2021 года.
В рамках расследования спецпрокурора Джека Смита Трампу были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана, заговоре с целью воспрепятствования официальному разбирательству, воспрепятствовании и попытке воспрепятствования официальному разбирательству, а также в противоправном сговоре.
В обвинительном заключении фигурируют шесть сообщников. В документах их имена не называются, но на основании цитат в обвинительном заключении и другого контекста CNN идентифицировало пятерых из них: бывшие адвокаты Трампа Руди Джулиани, Джон Истман, Кеннет Чезебро и Сидни Пауэлл, а также бывший чиновник министерства юстиции Джеффри Кларк.
В обвинении говорится, что Трамп и его сообщники воспользовались беспорядками 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Смит назвал восстание "беспрецедентным нападением на центр американской демократии", которое "подпитывалось ложью" Трампа.
В телефонном разговоре в вечер беспорядков Трамп отклонил просьбу советника Белого дома Пэта Чиполлоне отозвать свои возражения и разрешить Конгрессу подтвердить результаты выборов 2020 года, говорится в обвинительном заключении.
Согласно документу, Трамп сознательно выдвигал ложные заявления о мошенничестве на выборах и машинах для голосования, якобы подменяющих голоса, несмотря на то, что официальные лица штата и федеральные власти заявили, что эти утверждения были ошибочными. Трамп продолжал повторять эти утверждения в течение нескольких месяцев, несмотря на то, что ему говорили, что они были ложными, говорится в заключении.
Также прокуроры утверждают, что Трамп и его сообщники обманом заставили людей из семи штатов создать и предоставить сертификаты, подтверждающие, что они были законными избирателями. Цель состояла в том, чтобы создать "фальшивую полемику" о процедуре сертификации 14 декабря 2020 года и заставить вице-президента "заменить законных избирателей" выборщиками Трампа.
В заключении говорится, что Трамп солгал госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру, чтобы побудить его отменить выборы. По данным обвинения, Трамп "пренебрежительно относился" к избирательным работникам и выдвигал обвинения в фальсификации результатов голосования, которые уже были опровергнуты официальными лицами штата.
Два пункта обвинения подпадают под положения, включенные в федеральный закон о фальсификации свидетелей, который также использовался для судебного преследования некоторых бунтовщиков, штурмовавших Капитолий.
Трамп должен предстать перед федеральным судом 3 августа. Смит сказал, что его офис будет добиваться скорейшего судебного разбирательства. Судебный процесс уже идет по двум другим делам, по которым Трампу предъявлены уголовные обвинения.
Прокурор Смит расследует попытки отменить выборы в США 2020 года, приведшие к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года. Следствие касалось среди прочего выдвижения фальшивых избирателей в штатах, проигранных Трампом, и кампании давления на его тогдашнего вице-президента Майка Пенса с целью отменить выборы.
Трампу также предъявлено обвинение, которое касается умышленного хранения Трампом информации о национальной обороне. В августе 2022 года в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде были найдены 11 наборов секретных документов. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы и среди документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции", а также данные о ядерном потенциале государства, которые в СМИ не назывались.
Агентство Reuters отмечало, что Трамп хранил тысячи правительственных документов, несколько сотен из которых были помечены как засекреченные. Он не возвращал их добровольно, несмотря на многочисленные запросы Национального архива.
Еще одно обвинение касается дела о выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, у которой, по ее словам, была связь с Трампом.