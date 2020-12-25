В Турцию будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19

В Турции пассажиры, прибывающие из-за границы авиатранспортом с 28 декабря и наземным транспортом после 30 декабря 2020 года, будут обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

В Турцию будут пускать только при наличии ПЦР-теста с отрицательными результатами на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 25 декабря заявил глава минздрава Турции Фахреттин Ходжа, сообщает Anadolu.

"Каждый пассажир, прибывающий из-за границы воздушным транспортом с 28 декабря и наземным транспортом после 30 декабря, обязан предоставить отрицательный результат ПЦР-теста", – сказал министр.

По его словам, граждан без отрицательного теста в страну пускать не будут. Въезжающим будет предоставлена возможность сделать тесты при въезде в Турцию, иначе их поместят на карантин, отметил он.

Ходжа подчеркнул, что тест должен быть сделан в течение 72 часов до прибытия в страну.

Ограничения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Украинцам также будет необходимо пройти тест на COVID-19. Информацию об этом подтвердили в посольстве Турции в Украине.

Ранее при въезде украинцев в Турцию в пункте пропуска медики проверяли, нет ли у прибывших симптомов COVID-19. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводили ПЦР-тест. С 1 июля въезд разрешен при обязательном наличии страхового полиса на COVID-19, который можно приобрести онлайн, у туроператора, при покупке авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 25 декабря коронавирусом заразилось более 2,1 млн человек, умерло – 19,3 тыс. Страна находится на седьмом месте в мире по количеству заболевших COVID-19.