Протестующие в Минске вышли на улицы в день рождения Лукашенко. Фоторепортаж
В Минске 30 августа проходил марш мира и независимости. Шествие продолжило протесты против фальсификации выборов и насилия силовиков. На улицы вышли десятки тысяч человек, требуя отставки президента страны Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Часть протестующих направилась к Дворцу независимости поздравлять Лукашенко с 66-летием. По данным государственного информагентства БЕЛТА, сегодня силовики задержали не менее 125 человек.
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