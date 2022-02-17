У российского историка Соловья прошел обыск. Он стал фигурантом дела о "возбуждении ненависти" из-за анонимного Telegram-канала

После допроса Соловья и его сына отпустили из Следкома РФ Фото: Valery Solovei / Facebook

В постановлении о проведении обыска было сказано, что Соловей фигурирует в уголовном деле по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Уголовного кодекса России.

После допроса Соловья и его сына отпустили из Следкома, они проходят по уголовному делу как свидетели, сообщил "Дождю" адвокат Алексей Добрынин. В комментарии "Медузе" он добавил, что следственные действия связаны с делом о возбуждении ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. Дело было возбуждено осенью 2021 года по факту якобы имевших место публикаций экстремистского содержания в интернете.

По неофициальным данным, дело связано с анонимным Telegram-каналом "Генерал СВР", публикации которого якобы направлены на возбуждение ненависти в отношении органов российской власти и могут быть связаны с украинскими и западными спецслужбами, сообщает РЕН ТВ.

RT сообщает, что Соловей якобы публиковал на канале конспирологические фейки, в том числе о президенте РФ Владимире Путине. Канал ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки РФ, в нем публикуется "инсайдерская информация" о политической ситуации в России, уточняет 112.