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У российского историка Соловья прошел обыск. Он стал фигурантом дела о "возбуждении ненависти" из-за анонимного Telegram-канала

После допроса Соловья и его сына отпустили из Следкома РФ
После допроса Соловья и его сына отпустили из Следкома РФ
Фото: Valery Solovei / Facebook

Российского историка, политического аналитика, профессора Валерия Соловья и его сына допросили в Следственном комитете РФ после многочасового обыска в его доме. Об этом сообщают 16 февраля Znak.com и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

В постановлении о проведении обыска было сказано, что Соловей фигурирует в уголовном деле по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Уголовного кодекса России.

После допроса Соловья и его сына отпустили из Следкома, они проходят по уголовному делу как свидетели, сообщил "Дождю" адвокат Алексей Добрынин. В комментарии "Медузе" он добавил, что следственные действия связаны с делом о возбуждении ненависти или вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. Дело было возбуждено осенью 2021 года по факту якобы имевших место публикаций экстремистского содержания в интернете.

По неофициальным данным, дело связано с анонимным Telegram-каналом "Генерал СВР", публикации которого якобы направлены на возбуждение ненависти в отношении органов российской власти и могут быть связаны с украинскими и западными спецслужбами, сообщает РЕН ТВ.

RT сообщает, что Соловей якобы публиковал на канале конспирологические фейки, в том числе о президенте РФ Владимире Путине. Канал ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки РФ, в нем публикуется "инсайдерская информация" о политической ситуации в России, уточняет 112.

Контекст:

Соловей в 2007–2019 годах работал на кафедре рекламы и связей с общественностью МГИМО, участвовал в движении националистов, в 2012 году стал главой националистической партии "Новая сила", которая не прошла регистрацию в российском минюсте, сообщал "Коммерсантъ".

В 2019 году Соловей ушел из МГИМО. Историк сообщал в Facebook, что вуз отказался продолжать с ним сотрудничество в связи с тем, что он якобы ведет "антигосударственную пропаганду" и подрывает "политическую стабильность".

Telegram-канал "Генерал СВР" появился в 2020 году, у него больше 200 тыс. подписчиков, сообщает "Медуза".

Соловей неоднократно ссылался на публикации этого канала. Также политолог вел стримы с "бывшим генералом СВР Виктором Михайловичем", который якобы является украинским адвокатом Виктором Ермолаевым и администрирует канал, сообщает Telegram-канал "112".

Теги: Россия, Москва, Валерий Соловей, Следственный комитет РФ, задержание, обыски
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