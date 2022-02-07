Ученые из Испании пришли к выводу, что физические упражнения защищают от COVID-19

Ученые утверждают, что положительно на сопротивляемость организма влияют гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5), вырабатываемые мышцей во время физических упражнений.

В то же время пациенты с ожирением "имеют большее количество рецепторов к коронавирусу SARS-CoV-2" в жировых отложениях.

У занимающихся физическими упражнениями уровень гормонов в крови выше, чем у людей с ожирением, и это "благотворно влияет на многие органы и патологии", снижая риск заражения COVID-19, отмечает издание со ссылкой на исследование.