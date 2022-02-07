Ученые из Испании пришли к выводу, что физические упражнения защищают от COVID-19

Ученые утверждают, что положительно на сопротивляемость организма влияют гормоны (в частности, FNDC4 и FNDC5), вырабатываемые мышцей во время физических упражнений.
В то же время пациенты с ожирением "имеют большее количество рецепторов к коронавирусу SARS-CoV-2" в жировых отложениях.
У занимающихся физическими упражнениями уровень гормонов в крови выше, чем у людей с ожирением, и это "благотворно влияет на многие органы и патологии", снижая риск заражения COVID-19, отмечает издание со ссылкой на исследование.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 4 февраля (более свежая информация появится позже) в мире подтвердили 386,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 5,7 млн пациентов с COVID-19.