В ближайшие недели в Украине ожидаются пиковые показатели заболеваемости COVID-19 – Офис президента

За прошлую неделю в Украине зафиксировано более 242 тыс. случаев инфицирования коронавирусом Фото: ЕРА

По информации правительства, за прошлую неделю зафиксировано более 242 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, что на 44% больше, чем неделей ранее.

"Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине растут четвертую неделю подряд, и, по прогнозам, это продлится еще несколько недель. Пиковые показатели ожидаются на пятой-шестой неделе", – говорится в сообщении.

В связи с ожидаемым ростом заболеваемости в ОП призвали украинцев активнее вакцинироваться от коронавируса.