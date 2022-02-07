В ближайшие недели в Украине ожидаются пиковые показатели заболеваемости COVID-19 – Офис президента

По информации правительства, за прошлую неделю зафиксировано более 242 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, что на 44% больше, чем неделей ранее.
"Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине растут четвертую неделю подряд, и, по прогнозам, это продлится еще несколько недель. Пиковые показатели ожидаются на пятой-шестой неделе", – говорится в сообщении.
В связи с ожидаемым ростом заболеваемости в ОП призвали украинцев активнее вакцинироваться от коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
20 января 2022 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ухудшение ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".