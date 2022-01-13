Ученые нашли ген, увеличивающий риск осложнений COVID-19 вдвое

В ходе исследования ученые проанализировали данные 1500 человек с COVID-19. Исследователи идентифицировали ген, который более чем вдвое увеличивает риск тяжелого заболевания и смерти от COVID-19. Этот ген находится в третьей хромосоме человека.
Выяснилось, что в Польше около 14% людей имеют такой ген. В других странах Европы показатель в среднем составляет 9%. Ученые резюмируют, что распространенность генетической склонности к тяжелому течению COVID-19 может зависеть от страны.
По словам ученых, их исследование позволяет создать специальный генетический тест со степенью сложности, аналогичной текущему тестированию на наличие вируса SARS-CoV-2. Это тест будет идентифицировать ген, связанный с третьей хромосомой, и поможет еще лучше идентифицировать людей с риском острого заболевания.
"Тогда такие люди могли бы заранее получать особый уход, большую защиту, как профилактическую (дополнительные дозы защитных прививок), так и медицинскую (новые терапии, направленные против SARS-CoV-2)", – предполагает профессор Марцин Монюшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мира подтвердили 317,6 млн случаев COVID-19, 5,5 млн больных умерли.