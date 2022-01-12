В Евросоюзе заявили, что регулярные бустерные прививки от коронавируса вредят иммунной системе

Странам рекомендуют оставлять больше времени между бустерными программами и привязывать их к началу холодного сезона Фото: ua.depositphotos.com

Руководитель отдела EMA по биологическим угрозам для здоровья и стратегии вакцин Марко Кавалери подчеркнул, что бустеры "можно сделать один или, может быть, два раза", но, по его словам, не стоит делать ревакцинацию на постоянной основе, пишет издание.

Эксперты EMA рекомендуют странам "оставлять больше времени между бустерными программами и привязывать их к началу холодного сезона".

Такое заявление появилось в связи с тем, что некоторые страны Евросоюза планируют повторную ревакцинацию для защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон", сообщает Bloomberg.