"Украина, белорусы с вами". В Беларуси прошли антивоенные акции. Видео

На улицы выходили жители Минска и других городов. Митингующие кричали: "Украина, белорусы с вами", "Нет войне" и другие лозунги.
Сегодня в Беларуси проходило голосование за изменения в конституцию, накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала граждан страны выйти в 14.00 на избирательные участки и выразить протест. Как отмечает "Еврорадио", возле участков в день голосования собрались толпы людей, которые скандировали: "Нет войне", начались задержания.
По данным правозащитного центра "Весна", в Минске, Барановичах, Новополоцке, Гродно, Жодино, Витебске и других городах Беларуси сегодня задержали 255 человек.
С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным.
Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.
24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении.
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко 26 февраля опубликовал официальное письмо председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо, отметив, что его страна вместе с РФ ведет войну против Украины.
Утром 27 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси. Он призвал их сделать свой выбор и объяснил, почему переговоры с Россией в Минске сейчас невозможны.