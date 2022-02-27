"Украина, белорусы с вами". В Беларуси прошли антивоенные акции. Видео

На улицы выходили жители Минска и других городов. Митингующие кричали: "Украина, белорусы с вами", "Нет войне" и другие лозунги.

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Видео: Euroradio-Live / YouTube

Сегодня в Беларуси проходило голосование за изменения в конституцию, накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала граждан страны выйти в 14.00 на избирательные участки и выразить протест. Как отмечает "Еврорадио", возле участков в день голосования собрались толпы людей, которые скандировали: "Нет войне", начались задержания.

По данным правозащитного центра "Весна", в Минске, Барановичах, Новополоцке, Гродно, Жодино, Витебске и других городах Беларуси сегодня задержали 255 человек.