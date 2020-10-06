Украинцам для въезда в Румынию необходимо делать ПЦР-тест

Туристы, которые приезжают в Румынию из стран с высоким риском распространения коронавируса на срок до трех дней, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до поездки.

По прибытию в Румынию на долгий срок обязательно пройти 14-дневный карантин Фото: EPA

Румыния с 7 октября усиливает контроль для туристов. Теперь для въезда в страну путешественникам, которые приезжают из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом, необходимо предоставлять результаты ПЦР-тестов, сообщает румынское издание Mediafax.

Туристы, которые приезжают из стран с высоким риском распространения коронавируса на срок до трех дней, могут въехать в Румынию с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до поездки.

Если же путешественники въезжают на более длительный срок, необходимо обязательно пройти 14-дневный карантин, независимо от того, есть у вас отрицательный тест или нет. На восьмой день карантина можно сделать тест, и если результат окажется отрицательным, то карантин завершается досрочно – на 10-й день.

В список стран с высоким уровнем заражения вошли Украина, США, Франция, Великобритания, Испания, Молдова, Венгрия, Грузия и еще несколько десятков государств.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 октября, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Румынии вирусом заразилось почти 140 тыс. человек, 5 тыс. умерли. Во всем мире заразилось 35,5 млн человек, умерло 1,04 млн человек, вылечилось 24,8 млн.