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Египет ужесточил требования к тестам на COVID-19 для туристов

Египетские власти усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для иностранцев. Если документ будет вызывать сомнения, туристам предложат сделать повторный тест.

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Египет ужесточил требования к тестам на COVID-19 для туристов
Египет ужесточил требования к тестам на COVID-19 для туристов
Фото: Rene Asmussen / Pexels

Египет ужесточил требования к тестам на COVID-19 для туристов, сертификат должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и не содержать никаких исправлений. О нововведениях в Facebook сообщило посольство Украины в Египте.

Как отметили в диппредставительстве, для въезда в Египет всем иностранцам в возрасте от шести лет для въезда в Египет нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Документ, выданный официальной лабораторией на английском языке, должен быть заверен печатью и подписью врача (или иметь QR-код со ссылкой на результат теста на официальном сайте лаборатории) и не содержать никаких исправлений. Кроме того, в сертификате должна быть указана информация о пациенте, дате и времени сдачи теста, виде тестирования.

Документы, заполненные от руки, не принимаются, уточнили в посольстве.

Египетская сторона также оставляет за собой право потребовать от иностранцев пройти повторный ПЦР-тест. Если результат окажется положительным, инфицированного должны поместить в отдельный номер в забронированном отеле до получения отрицательного результата теста.

https://www.facebook.com/UKRinEGY/posts/2850783305186364

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 декабря коронавирусом в мире заразилось более 74,3 млн человек, из них 1,65 млн пациентов умерли, 42,08 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса.

В Египте за время пандемии выявили более 123 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли почти 7 тыс. пациентов, более 105,7 тыс. выздоровели.

Теги: Египет, туристы, посольство Украины, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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