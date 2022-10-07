Украинцев обяжут платить за убежище в Польше – СМИ

По его данным, проект изменений разрабатывается уже два месяца и может быть утвержден правительством в течение двух недель. Он касается мест временного проживания беженцев, общежитий или гостиниц. Сейчас в таком жилье находятся около 80 тыс. беженцев.

"Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально функционировали в Польше", – заявила изданию сотрудник Центра миграционных исследований Варшавского университета. Каролина Лукасевич.

Источник в правительстве объяснил журналистам, что все чаще случаются ситуации, когда приехавшие украинцы работают и достаточно зарабатывают на жизнь, но расходы на их пребывание по-прежнему несет государство. В связи с этим власти рассматривают вариант оплаты жилья для беженцев, который предусматривает исключения: для пожилых людей, инвалидов, многодетных матерей-одиночек.

"С одной стороны, положение поляков должно быть уравнено с украинцами, а с другой – последние не должны стать зависимыми от государственной помощи. Если мы этого не сделаем, то получим беспомощность среди беженцев и политическую эксплуатацию этой темы правыми политиками, которые скажут, что у поляков нет электричества, а украинцы живут бесплатно в трехзвездочном отеле", – отметил профессор Центра исследований миграции Варшавского университета Мацей Дущик.