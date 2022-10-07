Украинцев обяжут платить за убежище в Польше – СМИ

По его данным, проект изменений разрабатывается уже два месяца и может быть утвержден правительством в течение двух недель. Он касается мест временного проживания беженцев, общежитий или гостиниц. Сейчас в таком жилье находятся около 80 тыс. беженцев.
"Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально функционировали в Польше", – заявила изданию сотрудник Центра миграционных исследований Варшавского университета. Каролина Лукасевич.
Источник в правительстве объяснил журналистам, что все чаще случаются ситуации, когда приехавшие украинцы работают и достаточно зарабатывают на жизнь, но расходы на их пребывание по-прежнему несет государство. В связи с этим власти рассматривают вариант оплаты жилья для беженцев, который предусматривает исключения: для пожилых людей, инвалидов, многодетных матерей-одиночек.
"С одной стороны, положение поляков должно быть уравнено с украинцами, а с другой – последние не должны стать зависимыми от государственной помощи. Если мы этого не сделаем, то получим беспомощность среди беженцев и политическую эксплуатацию этой темы правыми политиками, которые скажут, что у поляков нет электричества, а украинцы живут бесплатно в трехзвездочном отеле", – отметил профессор Центра исследований миграции Варшавского университета Мацей Дущик.
По данным ООН на 4 октября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.
Правительство Польши отменило норму, по которой въехавшие в страну после 24 февраля и работавшие удаленно украинские беженцы должны были подать декларацию о доходах и начать платить налоги. По данным издания, польские власти отменили для украинцев наступление через три месяца после въезда обязательной отчетности и оплаты подоходного налога по месту жительства. Это позволяет беженцам выбирать, где они хотят платить.