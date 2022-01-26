Украинцы, которые застряли в Турции из-за снегопадов, вернутся домой 26 января – МИД

По данным авиаперевозчиков, днем в Киев должен был вылететь первый рейс со 130 пассажирами на борту, вечером планируется другой рейс еще для 180 человек.

Николенко отметил, что консулы работают для того, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть граждан Украины домой.

#Стамбул: за інформацією авіаперевізників, впродовж години до Києва має вилетіти перший рейс із 130 пасажирами на борту. Ввечері планується інший рейс для ще 180 людей. Консули працюють, аби всі українці зі скасованих рейсів повернулися додому. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 26, 2022