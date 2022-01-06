Украинцы организовывают в Милане митинг в поддержку задержанного режиссера Лавренчука

"Евгения могут экстрадировать в Россию, из которой он уехал еще в 2014 году после оккупации Крыма и нападения России на Украину. Сейчас адвокаты Евгения борются, чтобы не допустить его экстрадиции, давайте выйдем на площадь в Милане и защитим нашего соотечественника!" – написала Цибак.
Она призвала прийти всех неравнодушных на площадь Мерканти в субботу, 15 января, в 15.00.
Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться "в логове врага". В марте 2018 года был назначен главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать.
Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.
Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции еще 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему.
В РФ его обвиняют в "мошенничестве в крупном размере".