Украинцы организовывают в Милане митинг в поддержку задержанного режиссера Лавренчука

Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции Фото: Eugene Lavrenchuk / Facebook

"Евгения могут экстрадировать в Россию, из которой он уехал еще в 2014 году после оккупации Крыма и нападения России на Украину. Сейчас адвокаты Евгения борются, чтобы не допустить его экстрадиции, давайте выйдем на площадь в Милане и защитим нашего соотечественника!" – написала Цибак.

Она призвала прийти всех неравнодушных на площадь Мерканти в субботу, 15 января, в 15.00.