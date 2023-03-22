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Украинские моряки спасли россиян с тонувшего в Тихом океане тримарана, совершавшего кругосветное путешествие

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Российский тримаран Russian Ocean Way потерпел крушение в Тихом океане во время кругосветного плавания
Российский тримаран Russian Ocean Way потерпел крушение в Тихом океане во время кругосветного плавания
Фото: russian.ocean.way / Instargam

Украинские моряки спасли экипаж российского тримарана Russian Ocean Way, который потерпел крушение в Тихом океане, пишет 20 марта "Сибирь. Реалии" (проект "Радио Свобода").

Сообщается, что путешественники вышли в плавание в июле 2021 года из Кронштадта (РФ) и с тех пор прошли более 13 тыс. морских миль (около 23, 4 тыс. км), в том числе вдоль берегов 13 государств. Экипаж Russian Ocean Way состоит из троих россиян, один из которых сейчас живет в Бразилии.

В конце февраля 2023 года тримаран отправился из Чили в очередной этап кругосветки. В середине марта, находясь в тысяче миль (около 1,8 тыс. км) от побережья Чили и в 850 милях (около 1550 км) от острова Пасхи,  россияне попали в шторм в Тихом океане с порывами ветра до 20 м/с, после которого обнаружили серьезную поломку рулевого механизма.

Когда стало ясно, что неисправность не удастся устранить своими силами, экипаж подал сигнал бедствия, на который откликнулся находившийся неподалеку балкер Sounion с украинско-филиппинским экипажем, который под панамским флагом шел из США в Бразилию.

Поиски тримарана после сигнала SOS заняли пять часов. Подъем россиян на борт балкера занял еще два часа из-за сильной волны –.по воспоминаниям капитана российского судна Станислава Березкина, тримаран подбрасывало на волнах на три метра в высоту. Весь экипаж Russian Ocean Way был спасен.

Когда экипаж тримарана оказался на борту балкера, Sounion взял российское судно на буксир и отправился обратно в Чили. Тогда же россияне узнали, что их спасли украинцы.

"Я почувствовал, что нахожусь там, где нет рас и национальностей, где тебе помогут независимо от того, на каком языке ты говоришь, какой у тебя цвет кожи и разрез глаз. В море все мы на одном расстоянии от Бога – на расстоянии вытянутой руки", – сказал Березкин журналистам "Сибирь. Реалии".

По его словам, россияне не обсуждали войну, которую Россия начала против Украины, в разговорах с украинским экипажем.

"Кэп сказал, что из Мариуполя [Доннецкой области], от бомбежек ему пришлось уехать в Киев. Больше мы никого ни о чем не спрашиваем. Плохая это тема", – пояснил Березкин.

Журналисты "Сибирь. Реалии" отмечают, что герои этой истории не стали посвящать их в подробности общения с украинским экипажем и отказались отвечать на вопросы, связанные с войной в Украине. Украинский капитан судна Sounion попросил не упоминать в тексте его имя.

Теги: кораблекрушение, чрезвычайная ситуация, путешествия
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