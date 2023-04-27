Украинские пилоты тренируются во Франции, чтобы сохранить квалификацию к открытию неба после войны – министр

Бон: Мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ее авиапространство будет открыто полностью или частично Фото: Clement Beaune / Twitter

По его словам, украинские пилоты и авиадиспетчеры уже проходят практику на симуляторах в Тулузе.

"Это на самом деле очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной возобновятся полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее. А в случае, если авиаторы не имеют практики, то, согласно правилам безопасности, не будут иметь права сразу приступить к работе. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично", – сказал Бон.

Он отметил, что, несмотря на неизвестные сроки окончания войны, профильные службы Украины уже тщательно готовятся к работе транспортной сети в условиях восстановления и мирного развития. Франция в свою очередь готова предоставить инфраструктуру и организовать тренировки не только для авиаторов, но и для морских специалистов, добавил министр.