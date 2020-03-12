Украинский моряк, которого в феврале пираты захватили у берегов Нигерии, вернулся домой

В конце февраля пираты захватили судно Alpine Penelope, шедшее под флагом Либерии, и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа, среди них был украинец Дмитрий Голяненко. 11 марта глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что моряк уже находится в Украине.

Украинский моряк Дмитрий Голяненко, которого в феврале 2020 года вследствие нападения на судно у берегов Нигерии захватили пираты, вернулся в Украину. Об этом 11 марта в Twitter проинформировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина своих не бросает. 20 февраля вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа Alpine Penelope. В частности, гражданина Украины", – напомнил министр.

По его словам, экипаж освободили после переговоров. В частности, их возвращение стало возможным благодаря действиям компании-судовладельца и дипломатов посольства Украины в Греции.

"Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!" – написал Кулеба.

Перепрошую, уточнення: «Alpine Penelope». Шкода, що в Твіттері не можна редагувати повідомлення — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

21 февраля стало известно, что пираты захватили судно Alpine Penelope, шедшее под флагом Либерии, и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа.