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Украинский моряк, которого в феврале пираты захватили у берегов Нигерии, вернулся домой

В конце февраля пираты захватили судно Alpine Penelope, шедшее под флагом Либерии, и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа, среди них был украинец Дмитрий Голяненко. 11 марта глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что моряк уже находится в Украине.

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20 февраля вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа Alpine Penelope
20 февраля вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа Alpine Penelope
Фото: pixabay.com

Украинский моряк Дмитрий Голяненко, которого в феврале 2020 года вследствие нападения на судно у берегов Нигерии захватили пираты, вернулся в Украину. Об этом 11 марта в Twitter проинформировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина своих не бросает. 20 февраля вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа Alpine Penelope. В частности, гражданина Украины", – напомнил министр.

По его словам, экипаж освободили после переговоров. В частности, их возвращение стало возможным благодаря действиям компании-судовладельца и дипломатов посольства Украины в Греции.

"Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!" – написал Кулеба.

21 февраля стало известно, что пираты захватили судно Alpine Penelope, шедшее под флагом Либерии, и вывезли в неизвестном направлении членов экипажа.

Теги: Украина, Греция, Нигерия, переговоры, Либерия, Дмитрий Кулеба, судно, украинец, дипломаты, моряки, пираты
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