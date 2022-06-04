Умер обвиняемый в отравлении полонием экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

По словам Лугового, Ковтун скончался в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией.

Ту же причину смерти – осложнения после COVID-19 – называет и агентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в окружении бизнесмена. Собеседник агентства также уточнил, что умер Ковтун в одной из московских больниц.

Контекст:

Ковтун и Луговой являются обвиняемыми в деле об убийстве Литвиненко, который скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Расследование и суд по этому делу длились более девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Лугового и Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.

21 сентября 2021 года Европейский суд по правам человека признал ответственность властей России за убийство Литвиненко. Решение суд принял по иску вдовы Литвиненко Марины.