Умер российский правозащитник, один из авторов конституции РФ Сергей Ковалев

Глава совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов рассказал "Интерфаксу", что Ковалев умер во сне на рассвете в пятом часу утра.

"Сергей Ковалев умер. Я не знаю, каково ему было видеть, как плоды его работы уничтожаются год за годом, как мы снова возвращаемся в диктатуру. Но он смог добиться конца той диктатуры. А мы должны суметь – этой", – отреагировал на событие в Facebook российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

Контекст:

Ковалев родился в Украине. Он закончил биологический факультет МГУ и занимался биофизикой, пишет "Интерфакс".

В 1969 году он вошел в состав "Инициативной группы защиты прав человека в СССР" – первой независимой правозащитной ассоциации в стране.

В 1975 году Ковалева приговорили к семи годам лишения свободы и трем годам ссылки за выпуск самиздата. В 1990 году он стал сопредседателем общества "Мемориал". Избирался в Госдуму РФ I, II и III созывов. Был первым уполномоченным по правам человека в России в 1994–1995 годах и первым председателем комиссии по правам человека при президенте в 1993–1996 годах.

Ковалев критиковал власти РФ за войну в Чечне, занимался поиском и освобождением российских военнопленных, сообщило "Эхо Москвы". Он резко критиковал политику президента России Владимира Путина и называл аннексию украинского Крыма авантюрой.