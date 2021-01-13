ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Уткин: На съемках "Дня выборов 2" я говорил Хаиту и Барацу: "По вашей вине я сегодня зарабатывал деньги на жизнь, как презренная женщина: лежа на спине и раздвинув ноги"

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист, футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, что давно дружит с сооснователями и актерами московского театра "Квартет И" Леонидом Барацом и Ростиславом Хаитом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Уткин: В "Дне выборов 2" есть сцена, где я говорю полтора слова, но должен все время лежать в кадре
Уткин: В "Дне выборов 2" есть сцена, где я говорю полтора слова, но должен все время лежать в кадре
Скриншот: Василий Уткин / YouTube

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист, футбольный комментатор Василий Уткин рассказал, что был в восторге, когда узнал, что будет сниматься в фильмах "День выборов" и "День выборов 2", сценарий для которых, кроме Сергея Петрейкова, писали сооснователи и актеры московского театра "Квартет И" Леонид Барац и Ростислав Хаит. 

"Тут – как в другом фильме нашего с вами детства: "Все побежали – и я побежал". Мы с ребятами из "Квартета" дружим достаточно давно. Мы раньше вместе с ними играли в футбол. Они играют до сих пор, а мне уже до футбола, конечно, как до планеты Камино участникам "Звездных войн". И, собственно... Просто вышел спектакль "День радио". И какое-то время я их троллил насчет того, что "ну для меня-то роль, в конце концов, напишите. Почему для Миши Козырева можно, а для меня никак нельзя?" И когда они написали "День выборов", мне позвонил Слава Хаит и сказал: "Знаешь, кажется, ты достаточно нелеп, чтобы сыграть у нас одного такого нелепого персонажа". Так я попал сначала в театр, а потом в кино", – рассказал он. 

Уткин отметил, что на роль Игоря Цаплина – кандидата в губернаторы Самарской области "от Эммануила Гедеоновича" – пробовался также Валдис Пельш. 

"Я сначала думал, что возьмут Валдиса. Настраивал себя так. А потом, когда выяснилось, что хотят снимать меня, у меня был страшный восторг", – отметил он.

Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет. Читайте полную версию интервью

По словам Уткина, он доволен результатом. 

"Съемки в кино – это процесс довольно занятный, но, конечно, гораздо более рутинный. Потому что принимает участие невероятное количество людей, и все творческие, у всех есть точка зрения на происходящее. Результат очень нравится. Вообще, бывает и утомительно довольно-таки. Вот в "Дне выборов 2" есть сцена, когда мой персонаж пытаются привести в чувство, потому что он наелся снотворного. Это снималось в телецентре "Останкино", в гримерке. И там куча зеркал. И получилось так, что я там говорю полтора слова, но я должен все время лежать в кадре, потому что нет такой точки, с которой меня не видно. Я потом говорил Славе Хаиту и Барацу, что "по вашей вине я сегодня зарабатывал деньги на жизнь как презренная женщина: лежа на спине и раздвинув ноги". Такая была поза. Ну, можно сказать, что я не простил", – добавил Уткин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"День выборов" вышел на экраны в 2007 году, продолжение – в 2016-м. В обоих фильмах снялись все участники "Квартета И". Кроме уроженцев Одессы Бараца и Хаита, это российские актеры Александр Демидов и Камиль Ларин. 

Уткин родился в 1972 году в Балашихе Московской области. 

Как спортивный журналист получил известность благодаря программе "Футбольный клуб" (НТВ), которую он с перерывами вел в 1994–2013 годах. В 2010–2015 годах был главным редактором спортивных каналов сети "НТВ-Плюс".

В разные годы также сотрудничал с телеканалами СТС, "Матч ТВ", Eurosport. Сейчас Уткин – креативный директор сети пабов "Джон Донн", развивает собственный YouTube-канал.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: кино, театр, журналисты, Василий Уткин, Квартет И, Леонид Барац
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
60-летняя Суинтон рассказала о своей гендерной идентичности
60-летняя Суинтон рассказала о своей гендерной идентичности
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS