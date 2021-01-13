Уткин: О том, что Путин хочет отойти от дел, мне неоднократно говорили самые разные осведомленные люди

Уткин: Думаю, в РФ будут очень большие потрясения. Боюсь этого Фото: ROsports Summit / Facebook

В авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский журналист, футбольный комментатор Василий Уткин сказал, что ему неоднократно говорили о том, что президент РФ Владимир Путин хочет отойти от дел.

"По-моему, совершенно очевидно, что приготовления, которые в нашей власти происходят, – это, безусловно, приготовления к тому, чтобы структура управления страной немножко изменилась. О том, что Путин хочет отойти от дел, по крайней мере от повседневных, мне неоднократно говорили самые разные осведомленные люди. И не только мне лично, но и публично", – подчеркнул Уткин.

По его мнению, Россию в будущем могут ждать большие потрясения.

"Путин – это же метафора того, что происходит в стране. Это олицетворение в данном случае. Поэтому то, что в нашей жизни будут перемены достаточно скоро, по-моему, несомненно. Только я думаю, что это будут очень большие потрясения. Боюсь этого… Нет ни одного повода, чтобы [Путин] мне нравился. Просто прямо совсем ни одного", – заявил Уткин.

Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет. Читайте полную версию интервью

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, а 22 декабря Путин подписал закон.

ВИДЕО