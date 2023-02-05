Увеличилось число погибших в результате лесных пожаров в Чили, есть пропавшие без вести

За неделю лесов в Чили выгорело столько, сколько выгорает за год, отметила Тоха Фото: ЕРА

4 февраля было известно о 13 погибших (в это число, в частности вошли два члена экипажа разбившегося при тушении огня вертолета).

Число пострадавших в результате стихии достигло по меньшей мере 979 человек.

Чиновники рассказали, что эвакуировать пришлось более 1100 жителей районов, где бушуют пожары.

В связи с пожарами власти объявили чрезвычайное положение уже в двух регионах страны. Это позволяет привлекать военных для борьбы со стихией, отмечало агентство Associated Press.

Глава МВД Чили Каролина Тоха предупредила, что число погибших может увеличиться, так как пропавшими без вести считаются 10 человек.

16 смертей зафиксировано в регионе Био-Био, пять – в Араукании, один – в Ньюбле.

Тоха отметила, что за последнюю неделю пожары, вспыхнувшие из-за высоких температур воздуха, охватили площадь, которая обычно выгорает за год.