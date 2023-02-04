В Чили лесные пожары, погибли уже 13 человек, разбился тушивший огонь вертолет

Пожары охватили около 14 тыс. гектаров в центре и на юге Чили, были уничтожены "дома и тысячи акров леса".

По данным агентства, жертвами стихии, в частности, стали четыре человека, которые находились в двух автомобилях (одни сгорели, другие погибли в ДТП при попытке уехать из зоны огня), и пожарный, которого сбила пожарная машина во время тушения огня.

Кроме того, в районе Араукания (около 550 км на юг от Сантьяго) разбился вертолет, который занимался тушением огня. Погибли пилот, гражданин Боливии, и второй член экипажа, гражданин Чили.

"Анадолу" со ссылкой на директора Службы по чрезвычайным ситуациям Чили Маурисио Тапиа проинформировало 4 февраля, что из зоны стихии эвакуированы тысячи человек, более 100 жилых домов полностью сгорели.

К тушению пожаров привлечена армия, отмечает агентство.

В районах, где полыхают пожары, температура воздуха достигает в эти дни +40 градусов.