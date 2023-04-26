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В 2022 году общие мировые военные расходы выросли на 3,7% до нового рекорда в $2,24 трлн – расследование SIPRI

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56% мировых расходов припадает на США, Китай и Россию
56% мировых расходов припадает на США, Китай и Россию
Фото: EPA

В 2022 году общие мировые военные расходы выросли на 3,7% до нового рекорда в $ 2,24 трлн. Об этом говорится в расследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 24 апреля.

Военные расходы в Европе продемонстрировали самый резкий за как минимум 30 лет годовой рост, говорится в исследовании. В то же время больше половини, 56%, мировых расходов припадает на США, Китай и Россию.

Военные расходы государств Центральной и Западной Европы в 2022 году составили $345 млрд. Уровень расходов этих государств в прошлом году впервые превысил уровень 1989 года, когда заканчивалась "холодная война", отметили аналитики.

ы можем обоснованно ожидать, что военные расходы в Центральной и Западной Европе продолжат расти в ближайшие годы", – заявила директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

Самые резкие приросты были отмечены в Финляндии (+36%), Литве (+27%), Швеции (+12%) и Польше (+11%), говорится в расследовании.

"BBC News Україна"добавило, что самые заметные изменения происходят с Германией, "решительно прощающейся" со своим "демилитаризованным" прошлым. Как говорится в материале, страна запустила самую большую со времен Второй мировой войны программу перевооружения.

В прошлом году по размерам военного бюджета Германия стояла уже на седьмом месте в мире, и, как пишет издание, "останавливаться она явно не намерена". 

Самые высокие военные расходы в Центральной и Западной Европе были в Великобритании, говорится в отчете SIPRI. Они составили $68,5 млрд, из которых примерно $2,5 млрд (3,6%) пришлось на финансовую военную помощь Украине.

Соединенные Штаты остаются страной, которая тратит на оборону больше всего в мире. Военные расходы США достигли $877 млрд в 2022 году, что составляет 39% от общих мировых военных расходов и в три раза превышает сумму, потраченную Китаем.

"Увеличение военных расходов США в 2022 году в значительной степени объясняется беспрецедентным уровнем финансовой военной помощи, которую они предоставили Украине", – прокомментировал старший научный сотрудник SIPRI д-р Нан Тиан. 

Финансовая военная помощь США Украине в 2022 году составила $19,9 млрд, или 2,3% от общих военных расходов США. Это самая большая сумма военной помощи, предоставленной какой-либо страной одному бенефициару за любой год после холодной войны, отметили аналитики. 

В то же время военные расходы членов НАТО в 2022 году составили $1,23 трлн, что на 0,9% выше, чем в 2021 году.

Военные расходы Украины в 2022 году выросли на 640%, до до $44 млрд. По данным организации, это самый высокий годовой прирост военных расходов страны, когда-либо зафиксированный. 

В свою очередь российские военные расходы в 2022 году выросли на 9,2%  и составили примерно $86,4 млрд. Они на 34% превышают средства, запланированные в конце 2021 года. 

Совокупные военные расходы стран Азии и Океании составили $575 млрд. Это на 2,7% больше, чем в 2021 году, и на 45% больше, чем в 2013 году. С 1989 года идет непрерывная повышательная тенденция, отметили эксперты.

Китай занимает второе место в мире по расходам на военные нужды, выделив в 2022 году примерно $292 млрд. Это на 4,2% больше, чем в 2021 году, и на 63% больше, чем в 2013 году. Военные расходы Китая увеличиваются 28 лет подряд, добавили аналитики.

Военные расходы Японии увеличились на 5,9% в период с 2021 по 2022 год, достигнув $46, или 1,1% ВВП. Как говорится в исследовании, это самый высокий уровень военных расходов Японии с 1960 года. 

Индия увеличила свои военные расходы на 6% до $81,4 млрд.Она занимает четвертое место в мире по военным тратам. В прошлом году военные расходы Саудовской Аравии, занимающей пятое место по этой статье трат, выросли на 16% и достигли примерно $75 млрд. Это первое увеличение с 2018 года, говорится в материале.

Напротив военные расходы Турции сократились третий год подряд, подчеркнули эксперты. Они достигли $10,6 млрд, что на 26% меньше, чем в 2021 году. Также упали траты в Нигерии, на 38%, до $3,1 млрд.

Контекст:

SIPRI отслеживает изменения в военных расходах по всему миру.

В докладе аналитиков говорится, что глобальное увеличение оборонных расходов наглядно свидетельствует о том, "в каком опасном мире мы живем". Они отметили, что страны наращивают свою военную мощь в ответ "на ухудшающуюся ситуацию".

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