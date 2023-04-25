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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные расходы Украины в 2022 году выросли на 640% – расследование SIPRI

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Военные расходы Украины подскочили до 34% ВВП, говорится в расследовании SIPRI
Военные расходы Украины подскочили до 34% ВВП, говорится в расследовании SIPRI
Фото: EPA

В 2022 году Украина увеличила свои военные расходы до $44 млрд. Это на 640% больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в расследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 25 апреля.

По данным организации, это самый высокий годовой прирост военных расходов страны, когда-либо зафиксированный. Военные расходы Украины подскочили до 34% ВВП. В 2021 году они становили 3,2%. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров Украины 25 апреля заявил, что за время войны расходы на оборону выросли в девять раз.

В бюджете на 2023 год на сектор обороны и национальную безопасность было заложено около 50% всех средств – 1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП. Кроме того, 21 марта Верховная Рада Украины направила на сектор обороны еще 518 млрд грн. 

Также Украине техникой и средствами помогают международные партнеры.

В свою очередь российские военные расходы в 2022 году выросли на 9,2%  и составили примерно $86,4 млрд. Они на 34% превышают средства, запланированные в конце 2021 года. 

"Разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала", – отметила директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

28 марта агентство Bloomberg писало, что в связи с войной в Украине секретные или неуказанные расходы российского госбюджета по состоянию на 24 марта выросли до 2,4 трлн руб. ($31 млрд). В материале говорится, что резкий рост расходов обусловлен закупками военного оборудования, зарплатами мобилизованных россиян и стремлением завершить некоторые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока Владимира Путина.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. 

Сейчас самые ожесточенные бои в войне России против Украины продолжаются в районе Бахмута и Авдеевке в Донецкой области, отмечал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. 

Теги: Украина, ВВП, бюджет, военные, военная помощь, SIPRI, война России против Украины, расходы, Денис Шмыгаль, российские военные
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