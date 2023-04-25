Военные расходы Украины в 2022 году выросли на 640% – расследование SIPRI

По данным организации, это самый высокий годовой прирост военных расходов страны, когда-либо зафиксированный. Военные расходы Украины подскочили до 34% ВВП. В 2021 году они становили 3,2%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров Украины 25 апреля заявил, что за время войны расходы на оборону выросли в девять раз.

В бюджете на 2023 год на сектор обороны и национальную безопасность было заложено около 50% всех средств – 1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП. Кроме того, 21 марта Верховная Рада Украины направила на сектор обороны еще 518 млрд грн.

Также Украине техникой и средствами помогают международные партнеры.

В свою очередь российские военные расходы в 2022 году выросли на 9,2% и составили примерно $86,4 млрд. Они на 34% превышают средства, запланированные в конце 2021 года.

"Разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала", – отметила директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

28 марта агентство Bloomberg писало, что в связи с войной в Украине секретные или неуказанные расходы российского госбюджета по состоянию на 24 марта выросли до 2,4 трлн руб. ($31 млрд). В материале говорится, что резкий рост расходов обусловлен закупками военного оборудования, зарплатами мобилизованных россиян и стремлением завершить некоторые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока Владимира Путина.