В аэропорту в Нидерландах задержали украинца, которого подозревают в жестоком обращении с ребенком

18 января в аэропорту в Нидерландах по подозрению в жестоком обращении с ребенком задержали гражданина Украины. Об этом проинформировала в Facebook королевская военная полиция Нидерландов.
"47-летний мужчина из Украины подозревается в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был арестован после прибытия самолета из Бразилии. ...Трехлетняя дочь была передана в совет по защите детей", – сказано в сообщении.
В полиции рассказали, что в инцидент, произошедший в самолете, вмешались свидетели и члены экипажа. После этого девочку забрал экипаж.
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