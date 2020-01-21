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В аэропорту в Нидерландах задержали украинца, которого подозревают в жестоком обращении с ребенком

В военной полиции Нидерландов рассказали, что гражданина Украины задержали после появления информации о его жестоком обращении с дочерью на борту самолета, следовавшего из Бразилии.

О задержании украинца сообщила военная полиция
О задержании украинца сообщила военная полиция
Фото: Koninklijke Marechaussee / Facebook

18 января в аэропорту в Нидерландах по подозрению в жестоком обращении с ребенком задержали гражданина Украины. Об этом проинформировала в Facebook королевская военная полиция Нидерландов.

"47-летний мужчина из Украины подозревается в жестоком обращении с дочерью на борту самолета. Мужчина был арестован после прибытия самолета из Бразилии. ...Трехлетняя дочь была передана в совет по защите детей", – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что в инцидент, произошедший в самолете, вмешались свидетели и члены экипажа. После этого девочку забрал экипаж.

https://www.facebook.com/KoninklijkeMarechausseeOfficieel/posts/4854314854585986

Теги: Нидерланды, полиция, самолет, аэропорт, дети, украинцы, задержание, мужчины
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