В Афганистане из-за понижения температуры воздуха погибли более 20 человек

Ситуацию усугубила нехватка еды и дров для обогрева помещений, а также то, что часть людей оказалась в пути, когда пошел снег (в том числе в столице – Кабуле) и стало холодно.

Так, в провинции Бадгис на севере Афганистана из-за переохлаждения умерли по меньшей мере пять человек (в том числе четверо детей), все они были пастухами.

Смерти из-за холода зафиксированы также в провинциях Герат, Фарьяб, Хост, Джаузджан, Сари-Пуль, Баглан.

Местные власти отчитались о десятках госпитализированных с обморожениями. Только в региональной больнице Герата таких 70.

Среди тех, кто попал в больницу, – люди, которые направлялись в эмиграцию.

Издание отмечает, что похолодание убило не менее 4000 голов крупного рогатого скота в Бадгисе и других провинциях. Также были повреждены "тысячи акров сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц в нескольких провинциях".

По данным турецкого агентства "Анадолу", в Афганистане из-за внезапного похолодания погибли 24 человека.