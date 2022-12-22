В Афганистане женщины вышли на протест против запрета учиться в университетах

По словам очевидцев, около 50 демонстрантов, в основном женщины, собрались с транспарантами и скандировали: "Образование – наше право, университеты должны быть открыты".
Журналистка Дузен Теккал опубликовала видео с протестов и добавила, что протестанток арестовали, а некоторых публично выпороли.
Frauen protestieren in #Kabul gegen die #Taliban und ihr #GenderApartheid-Regime, das ihnen verwehrt, an Unis zu studieren. Protestierende Frauen sollen verhaftet und einige sogar ausgepeitscht worden sein. #LetAfghanWomenStudy #LetAfghanGirlsLearn pic.twitter.com/MpU5pqiGB4— Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) December 22, 2022
WATCH: #BNNAfghanistan Reports— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 22, 2022
According to Laila Basim, a women's rights activist, police arrived and used whips to arrest the protesting women. #LetHerLearn #Afghanistan
The protests began at #Kabul University's main gate, but due to security threats, they were diverted... pic.twitter.com/anOIjBheSB
Журналист и основатель организации Afghan Peace Watch, наблюдающей за нарушением прав людей в Афганистане, Хабиб Хан опубликовал видео, на котором протестующих обливают водой из пожарной машины.
During a protest in Afghanistan, this girl stands tall against her oppressors, chanting "Death to the Taliban!” as the Taliban drenches her with water from a fire engine. Undaunted, the girl stands strong and continues her protest. She is the definition of bravery. #LetHerLearn pic.twitter.com/LV4BxeQR6k— Habib Khan (@HabibKhanT) December 22, 2022
Как отмечает Reuters, накануне студенты Нангахарского университета на востоке Афганистана также протестовали, а студенты-медики ушли с экзаменов в знак протеста против исключения их одноклассниц.
"Студентки пришли и попросили [студентов мужского пола] не сдавать экзамены, поскольку им это не разрешено. Студенты-мужчины продемонстрировали мужество и покинули экзаменационную площадку", – рассказал 25-летний Зия, студент-медик из Нангахара.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отметила "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.