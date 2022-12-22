В Афганистане женщины вышли на протест против запрета учиться в университетах

По словам очевидцев, около 50 демонстрантов, в основном женщины, собрались с транспарантами и скандировали: "Образование – наше право, университеты должны быть открыты".

Журналистка Дузен Теккал опубликовала видео с протестов и добавила, что протестанток арестовали, а некоторых публично выпороли.

Frauen protestieren in #Kabul gegen die #Taliban und ihr #GenderApartheid-Regime, das ihnen verwehrt, an Unis zu studieren. Protestierende Frauen sollen verhaftet und einige sogar ausgepeitscht worden sein. #LetAfghanWomenStudy #LetAfghanGirlsLearn pic.twitter.com/MpU5pqiGB4 — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) December 22, 2022

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According to Laila Basim, a women's rights activist, police arrived and used whips to arrest the protesting women. #LetHerLearn #Afghanistan



The protests began at #Kabul University's main gate, but due to security threats, they were diverted... pic.twitter.com/anOIjBheSB — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 22, 2022

Журналист и основатель организации Afghan Peace Watch, наблюдающей за нарушением прав людей в Афганистане, Хабиб Хан опубликовал видео, на котором протестующих обливают водой из пожарной машины.

During a protest in Afghanistan, this girl stands tall against her oppressors, chanting "Death to the Taliban!” as the Taliban drenches her with water from a fire engine. Undaunted, the girl stands strong and continues her protest. She is the definition of bravery. #LetHerLearn pic.twitter.com/LV4BxeQR6k — Habib Khan (@HabibKhanT) December 22, 2022

Как отмечает Reuters, накануне студенты Нангахарского университета на востоке Афганистана также протестовали, а студенты-медики ушли с экзаменов в знак протеста против исключения их одноклассниц.

"Студентки пришли и попросили [студентов мужского пола] не сдавать экзамены, поскольку им это не разрешено. Студенты-мужчины продемонстрировали мужество и покинули экзаменационную площадку", – рассказал 25-летний Зия, студент-медик из Нангахара.