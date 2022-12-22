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В Афганистане женщины вышли на протест против запрета учиться в университетах

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20 декабря талибы запретили женщинам учиться в университетах Афганистана
20 декабря талибы запретили женщинам учиться в университетах Афганистана
Фото: EPA

Десятки женщин собрались 22 декабря возле Кабульского университета на протест против решения талибов запретить женщинам посещать университеты. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам очевидцев, около 50 демонстрантов, в основном женщины, собрались с транспарантами и скандировали: "Образование – наше право, университеты должны быть открыты".

Журналистка Дузен Теккал опубликовала видео с протестов и добавила, что протестанток арестовали, а некоторых публично выпороли.

Журналист и основатель организации Afghan Peace Watch, наблюдающей за нарушением прав людей в Афганистане, Хабиб Хан опубликовал видео, на котором протестующих обливают водой из пожарной машины.

Как отмечает Reuters, накануне студенты Нангахарского университета на востоке Афганистана также протестовали, а студенты-медики ушли с экзаменов в знак протеста против исключения их одноклассниц.

"Студентки пришли и попросили [студентов мужского пола] не сдавать экзамены, поскольку им это не разрешено. Студенты-мужчины продемонстрировали мужество и покинули экзаменационную площадку", – рассказал 25-летний Зия, студент-медик из Нангахара.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девочки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отметила "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: образование, Афганистан, протесты, запрет, Талибан, талибы, студенты, Кабул, женщины, девочка
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