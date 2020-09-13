В американском Шарлоттсвилле власти снесли памятник конфедератам

Решение о сносе монумента солдату конфедератов было принято городским советом американского Шарлоттсвилла после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Власти города Шарлоттсвилл (штат Вирджиния) 12 сентября демонтировали памятник армии конфедератов времен Гражданской войны в США XIX века. Об этом сообщает телеканал CNN.

Бронзовую скульптуру солдата Конфедеративных Штатов Америки установили в городе в 1909 году.

Решение о сносе монумента было принято городским советом после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

По всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму. Власти переименовывают спорные города и штаты, СМИ меняют свою политику в пользу максимальной толерантности.

Флойд погиб 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции Шовин коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). Участвовавшим в задержании полицейским позже предъявили обвинения.