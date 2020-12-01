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В Англии и Уэльсе смертность от COVID-19 в восемь раз выше, чем при гриппе или пневмонии

По данным Национальной статистической службы Великобритании, 16–20 ноября коронавирусная инфекция стала причиной каждого пятого летального исхода в Англии и Уэльсе.

За неделю в Англии и Уэльсе от COVID-19 умерло 2697 человек
За неделю в Англии и Уэльсе от COVID-19 умерло 2697 человек
Фото: EPA

В Англии и Уэльсе смертность от коронавирусной инфекции более чем в восемь раз превышает смертность от гриппа и пневмонии. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании за 16–20 ноября.

Всего в Англии и Уэльсе за этот период было зарегистрировано 12 535 смертей, 2697 человек скончались от COVID-19 (в 87,5% случаев коронавирусная инфекция была указана основной причиной смерти).

За этот же период было зарегистрировано 2605 смертей, связанных с гриппом или пневмонией. При этом основной причиной смерти эти болезни были указаны в 10,7% случаев.

Профессор Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер заявил The Independent, что это дает основания утверждать, что “COVID-19 в настоящее время вызывает более чем в восемь раз больше смертей, чем грипп или пневмония“.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании по состоянию на 1 декабря COVID-19 заболело более 1,64 млн человек, более 59 тыс. из них скончались.

Теги: Великобритания, Англия, грипп, смертность, пневмония, Уэльс, инфекция, The Independent, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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