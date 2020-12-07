В Астрахани произошло массовое отравление хлором в бассейне. Госпитализировали почти 30 человек

Министерство здравоохранения Астрахани сообщило о госпитализации детей и взрослых в результате отравления парами хлора в бассейне "Динамо". Взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести, шестерых детей поместили в реанимационные отделения.

В российском городе Астрахань госпитализировали 26 человек (в том числе 19 детей) в результате массового отравления парами хлора в бассейне "Динамо". Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона 7 декабря.

Семерых взрослых отвезли в городскую клиническую больницу №3 имени Кирова в отделение токсикологии, а 19 детей в возрасте от пяти до 12 лет – в Областную детскую клиническую больницу имени Силищевой, заявили в министерстве.

Взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизней ничего не угрожает. Состояние 13 детей медики оценили как средне тяжелое. Шестерых детей поместили в отделения реанимации и интенсивной терапии на кислородную поддержку, у них стабильно тяжелое состояние. Все пострадавшие находятся в сознании, уточнили в местном минздраве.

В региональном управлении МЧС сначала говорили, что после обработки воды в бассейне плохо почувствовали себя 30 человек, из них около 20 детей. Позже в главке уточнили информацию и рассказали об эвакуации 15 детей возрастом от четырех до 12 лет и двух взрослых.

Следком России по Астрахани сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации следователей, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, поэтому произошел выброс вредных веществ.

Место происшествия проверяют следователи-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и МЧС.

Губернатор области Игорь Бабушкин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 7 декабря отметил, что бассейн "Динамо" закроют до конца года, пока специалисты не убедятся в его безопасности "на 100%".

Скриншот: Игорь Бабушкин / ВКонтакте

По его данным, было госпитализировано восемь взрослых и 19 детей.