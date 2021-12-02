В Австрии хирурга, ампутировавшего пациенту не ту ногу, оштрафовали на €2700

Хирург теперь работает в другой клинике Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 18 мая в больнице Фрайштадта, здоровую ногу ампутировали 82-летнему пациенту. Тогда врач вместо левой ноги пометил правую. Ошибку обнаружили во время перевязки уже после операции. Хирург, которого местные СМИ назвали "очень опытным", публично извинился.

Решение по делу 1 декабря вынес в отношении 43-летнего врача региональный суд в Линце, пишет австрийская газета.

Судья, принявший решение о штрафе в €2700, отметил на заседании, что в случае такой серьезной операции медик должен был проверить все "дважды или трижды".

Также суд присудил жене пациента компенсацию в размере €5000 за "боль и страдания".

Сейчас хирург работает в другой больнице, отмечает Кurier.at.