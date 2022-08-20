В Австрии назвали "человеконенавистническим" твит об украинцах постпреда РФ в Вене

Ульянова вызвали в МИД Австрии на 21 августа Фото: Permanent Mission of Russia to the International Organizations / Fаcebook

"Никакой пощады украинскому населению!" – написал российский дипломат, а позднее удалил твит и "извинился".

"Мы возмущены человеконенавистническими заявлениями постпреда России и его попытками представить в перспективе то, что невозможно представить в перспективе", – твитнули австрийские дипломаты.

В МИД Австрии объяснили, что они "за свободу слова", но имеют право "занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений".

"Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД на воскресенье [21 августа]", – отметили в австрийском ведомстве.

Wir stehen für freie Meinungsäußerung. Aber wir sind auch frei darin, entschieden gegen solch verhetzende Äußerungen einzutreten. Daher wurde der russische Ständige Vertreter Mikhail Ulyanov für Sonntag ins Außenministerium zitiert. — MFA Austria (@MFA_Austria) August 20, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пост Ульянова показывает, что война против Украины – вина не только президента России Владимира Путина, вся РФ – это "фашистская вертикаль миллионов людей", считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.