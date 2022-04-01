Накануне 1 апреля российский дипломат заявил, что Украина снабжала США и ФРГ "образцами крови славянского этноса"

Продолжая повторять пропагандистский бред о "военно-биологической деятельности на территории Украины", Гатилов на полном серьезе говорит о существовании программ сотрудничества украинцев с немецкими и американскими институтами.
"Немецкий Институт тропической медицины имени Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, в ходе которого украинская сторона обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов страны", – не моргнув глазом, сказал россиянин.
Очевидно, перепутав 31 марта с 1 апреля, он также объявил международным экспертам, что "под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, большинство из которых относятся к славянскому этносу".
О предоставлении российской стороной каких-либо доказательств данного бреда информация отсутствует.
Telegram-канал "ТРУХА" из Харькова, где, по версии Гатилова, собирали в том числе "образцы славянского этноса", иронично предположил, что эти самые образцы могли передаваться за границу "через боевых пчел и голубей", выпущенных из украинских биолабораторий.
Пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия" распространял 18 марта на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя.
В ООН такие обвинения не подтвердили.