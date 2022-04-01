Накануне 1 апреля российский дипломат заявил, что Украина снабжала США и ФРГ "образцами крови славянского этноса"

О каких-либо доказательствах заявления Гатилова ничего не известно Фото: ЕРА (архив)

Продолжая повторять пропагандистский бред о "военно-биологической деятельности на территории Украины", Гатилов на полном серьезе говорит о существовании программ сотрудничества украинцев с немецкими и американскими институтами.

"Немецкий Институт тропической медицины имени Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, в ходе которого украинская сторона обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов страны", – не моргнув глазом, сказал россиянин.

Очевидно, перепутав 31 марта с 1 апреля, он также объявил международным экспертам, что "под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, большинство из которых относятся к славянскому этносу".

О предоставлении российской стороной каких-либо доказательств данного бреда информация отсутствует.

Telegram-канал "ТРУХА" из Харькова, где, по версии Гатилова, собирали в том числе "образцы славянского этноса", иронично предположил, что эти самые образцы могли передаваться за границу "через боевых пчел и голубей", выпущенных из украинских биолабораторий.