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Накануне 1 апреля российский дипломат заявил, что Украина снабжала США и ФРГ "образцами крови славянского этноса"

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О каких-либо доказательствах заявления Гатилова ничего не известно
О каких-либо доказательствах заявления Гатилова ничего не известно
Фото: ЕРА (архив)

31 марта россиянин Геннадий Гатилов, имеющий должность постоянного представителя РФ при отделении ООН и международных организациях в Женеве, заявил на заседании конференции по разоружению, что Украина якобы предоставляла США и ФРГ "образцы крови славянского этноса". Стенограмма опубликована на сайте МИД РФ.

Продолжая повторять пропагандистский бред о "военно-биологической деятельности на территории Украины", Гатилов на полном серьезе говорит о существовании программ сотрудничества украинцев с немецкими и американскими институтами.

"Немецкий Институт тропической медицины имени Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, в ходе которого украинская сторона обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов страны", – не моргнув глазом, сказал россиянин.

Очевидно, перепутав 31 марта с 1 апреля, он также объявил международным экспертам, что "под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ имени Уолтера Рида сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, большинство из которых относятся к славянскому этносу".

О предоставлении российской стороной каких-либо доказательств данного бреда информация отсутствует.

Telegram-канал "ТРУХА" из Харькова, где, по версии Гатилова, собирали в том числе "образцы славянского этноса", иронично предположил, что эти самые образцы могли передаваться за границу "через боевых пчел и голубей", выпущенных из украинских биолабораторий.

Контекст:

Пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия" распространял 18 марта на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя.

В ООН такие обвинения не подтвердили.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, Женева, пропаганда, ФРГ, Геннадий Гатилов, биология, сотрудничество, коронавирус, кровь
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