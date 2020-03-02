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В Австрии за закрытыми дверями начался процесс по делу офицера, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ

Австрийского отставного офицера Мартина М. обвиняют в работе на Государственное разведывательное управление России. До вынесения приговора процесс будет закрыт от СМИ и общественности.

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Судебный процесс начался при повышенных мерах безопасности
Судебный процесс начался при повышенных мерах безопасности
Фото: ЕРА (архив)

2 марта в австрийском Зальцбурге начался судебный процесс по делу 71-летнего полковника австрийской армии в отставке, которого обвиняют в передаче секретных данных российской разведке. Об этом сообщает Kurier.

Во время заседания суд охраняло около 20 полицейских.

Судья объявил, что процесс пройдет за закрытыми дверями до момента вынесения приговора, поскольку, вероятно, "будут обсуждаться факты, которые могут нанести ущерб национальной безопасности". Представителям СМИ и общественности пришлось покинуть зал спустя несколько минут после начала слушаний.

Ожидается, что приговор будет вынесен 19 марта.

9 ноября 2018 года СМИ сообщили, что в Австрии разоблачили и задержали российского шпиона. За свою работу на Главное разведывательное управление РФ агент, полковник австрийской армии, по данным следствия, получил в общей сложности около €300 тыс.

По версии прокуратуры Зальцбурга, офицер Мартин М. работал на российскую разведку с 1993 года. Он передавал своему связному информацию о задачах военно-воздушных и сухопутных сил, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также о многих высокопоставленных военнослужащих Австрии.

Предполагаемый связной из ГРУ гражданин России Игорь Зайцев объявлен в международный розыск.

Теги: Россия, Австрия, шпионаж, ГРУ, суд, Игорь Зайцев
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