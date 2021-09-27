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В Азербайджане заявили о готовности нормализовать отношения с Арменией

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Алиев надеется, что Россия не станет вооружать Армению
Алиев надеется, что Россия не станет вооружать Армению
Фото: ЕРА

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов и норм международного права. Об этом говорится в заявлении азербайджанского министерства иностранных дел, которое опубликовано 27 сентября в связи с днем памяти по случаю первой годовщины начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. Мы призываем Армению уважать эти фундаментальные принципы и соблюдать ее международные обязательства во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе", – говорится в заявлении.

В то же время в министерстве заявили, что во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан "обеспечил свою территориальную целостность и восстановил основные права миллиона азербайджанцев".

"Прекращение оккупации азербайджанских территорий выявило незаконную деятельность Армении на этих землях на протяжении десятилетий. К ним относятся массовое минирование, преднамеренное разрушение и незаконное присвоение исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, разграбление природных ресурсов, разрушение инфраструктуры и другие нарушения международного права. Также были обнаружены доказательства многочисленных военных преступлений со стороны Армении", – отметили азербайджанские чиновники. 

МИД Армении на момент написания новости не публиковал своего заявления к первой годовщине начала боев в Нагорном Карабахе.

В то же время министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 сентября говорил о региональной стабильности и безопасности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщали в армянском МИД. Мирзоян в ходе встречи сказал, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно проходить под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Постоянными членами этой группы являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

Контекст:

В прошлом году 27 сентября между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха. В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Несмотря на завершение активной фазы войны, между военными Армении и Азербайджана периодически происходят конфликты с применением огнестрельного оружия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая 2021 года обращался к президенту РФ Владимиру Путину за военной помощью из-за ситуации у границ Армении.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Баку ожидает, "чтобы Россия не вооружала Армению".

Теги: ООН, военные, оккупация, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, минирование, Антониу Гутерриш, столкновения в Нагорном Карабахе (2020), Арарат Мирзоян
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