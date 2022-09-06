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В Балтийское море упал частный самолет. Погиб владелец компании аэротакси Quick Air

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Самолет немецкого бизнесмена, специализировавшегося на авиауслугах, разбился в Балтийском море
Самолет немецкого бизнесмена, специализировавшегося на авиауслугах, разбился в Балтийском море
Фото: ua.depositphotos.com

Известный немецкий бизнесмен Карл-Петер Гриземанн находился на борту частного самолета, который потерпел крушение в Балтийском море у берегов Латвии после того, как пролетел пол-Европы из Испании, не отвечая на запросы диспетчеров, сообщает 5 сентября Reuters.

Представитель базирующейся в Кельне чартерной компании Quick Air, которая специализируется на медицинских перевозках и услугах авиатакси, подтвердил Reuters, что владелец компании погиб в результате этого авиаинцидента. Представитель добавил, что на борту самолета находились еще трое людей.

По информации испанского издания Diario de Sevilla, Гриземанн с семьей регулярно летали из Хереса на юге Испании в Кельн. По данным издания, вместе с бизнесменом на борту в момент трагедии могли находиться его жена, двое детей и две собаки. Пилотировал самолет сам Гриземанн, утверждают испанские журналисты.

Самолет Cessna 551, зарегистрированный в Австрии, вылетел из Хереса на юге Испании 4 сентября днем, пишет Reuters.

Испанская служба управления воздушным движением ENAIRE, по данным Reuters, потеряла связь с самолетом в воздушном пространстве над Толедо (Испания) в 14.55 по местному времени (12.55 по Гринвичу), через час после взлета. Она предупредила диспетчеров во Франции, и два боевых самолета были отправлены для наблюдения за самолетом.

Самолет, по данным Reuters, дважды повернул, в Париже и Кельне, прежде чем взять курс прямо на Балтийское море, пролетая мимо шведского острова Готланд. В 17.37 по Гринвичу он был указан в системе отслеживания полетов как быстро теряющий скорость и высоту.

Отмечается, что немецкие и датские военные самолеты также были отправлены для осмотра "Сессны", когда она пролетала через воздушное пространство этих стран, но не смогли установить контакт с экипажем. По словам пилотов, они не смогли увидеть никого в кабине частного самолета.

По данным службы спасения Швеции, самолет Гриземанна исчез с радаров и потерпел крушение к северо-западу от города Вентспилс в Латвии. 

Причина авиакатастрофы не объявлена. Пассажиров самолета пока не нашли.

Теги: Латвия, Франция, Испания, Швеция, Австрия, самолет, авиакатастрофа, авиация, Париж, воздушное пространство, Балтийское море, Кельн, самолеты, трагедия, море, бизнесмен
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