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В Беларуси после митингов и задержаний 15 бойцов ОМОНа положили "ксивы" на стол начальнику – Telegram-канал

Telegram-канал Nexta сообщил, что приказ выходить против своего же народа стал для некоторых бойцов белорусского ОМОНа последней каплей.

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19 июня на митингах были задержаны 270 человек
19 июня на митингах были задержаны 270 человек
Фото: svaboda.org

В Беларуси после предвыборных пикетов 19 июня, после чего по всей стране было задержано 270 человек, 15 бойцов ОМОНа отказались выполнять свои обязанности. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

"После пятничного "хапуна" около 15 бойцов ОМОН положили "ксивы" на стол своему начальнику Дмитрию Балабе и были таковы. Приказ выходить против своего же народа стал для этих людей последней каплей. Кстати, говорят, что среди "тихарей" в штатском, которые нападали на протестующих, ОМОНовцев не было. Это были "бойцы" Специального отряда быстрого реагирования. Во всяком случае, в Минске", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Nexta, около 30 бойцов ОМОНа являются носителями COVID-19 или контактными лицами, "что, естественно, тоже бьет по боевому духу ОМОНовцев".

18 июня в Минске прошли акции протеста против преследования оппозиционных политиков – граждане выстроились в живую цепь и стояли в ней более шести часов. 19 июня на митингах были задержаны 270 человек.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных нарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

В числе прочих были задержаны журналисты "Радио Свобода", Reuters, сайтов TUT.BY и Onliner.by и других СМИ.

Пикеты в поддержку оппозиционных кандидатов прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Жлобине, Лиде, Бобруйске, Солигорске, Барановичах, Молодечно, Речице и других городах.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. 19 июня истек срок сбора подписей претендентов на высший государственный пост. Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года, намерен баллотироваться на новый срок. Четверо кандидатов снялись с выборов. Оппозиционный кандидат Виктор Бабарико был задержан и находится в изоляторе по обвинению в финансовых нарушениях. Всего о сборе 100 тыс. подписей, необходимых для внесения в бюллетень для голосования, объявили восемь политиков.

Главред сайта "Хартия-97" Наталья Радина сообщила, что белорусы пишут "97%" на автомобилях, майках, на лицах, в аватарках, намекая таким образом на рейтинг действующего президента страны.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, преследования, митинг, ОМОН
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