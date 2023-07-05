В Беларуси умер 46-летний министр транспорта Авраменко. Это вторая за год смерть члена правительства

Причина смерти не называется, указано только, что Авраменко "скоропостижно скончался" 4 июля на 47-м году жизни.

Церемонию прощания назначили на утро 6 июля.

С июля 2013 года Авраменко занимал пост заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси, с 3 марта 2016 года – пост первого заместителя. С января 2019 года Авраменко был назначен министром.

Это уже вторая смерть среди белорусских министров за последний год – в ноябре 2022 года при неизвестных обстоятельствах умер 64-летний министр иностранных дел Владимир Макей. Издание "Наша Ніва" писало со ссылкой на источники, что он совершил суицид.