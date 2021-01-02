В Беларуси женщина продала коробку с бокалами забыв, что спрятала в ней $13 тыс.

В Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета обратилась женщина, которая случайно отправила $13 тыс. неизвестному покупателю бокалов.

В Беларуси женщина продала бокалы через интернет и отправила их покупателю в коробке с $13 тыс., о которых забыла. Об этом 31 декабря 2020 года сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета на своей странице в Twitter.

Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о том, что в ней спрятано 13 000 долларов. Милиционеры вернули деньги женщинеhttps://t.co/Aej61uSL7j pic.twitter.com/TaUZvaG9ge — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) December 31, 2020

По информации ведомства, женщина обратилась в милицию с просьбой об оказании помощи в возврате денежных средств, которые она отправила через торговую площадку в интернете неизвестному покупателю бокалов, с коробкой, в которой хранилось $13 тыс.

В милиции сообщили, что установили личность покупателя. Она подтвердила, что нашла $13 тыс. в коробке, однако не вернула их сразу, так как "растерялась". В результате сбережения вернули собственнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГУВД Мингорисполкома (@police_minsk)

ВИДЕО