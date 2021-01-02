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В Беларуси женщина продала коробку с бокалами забыв, что спрятала в ней $13 тыс.

В Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета обратилась женщина, которая случайно отправила $13 тыс. неизвестному покупателю бокалов.

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Отправленные деньги вернули их собственнице
Отправленные деньги вернули их собственнице
Фото: depositphotos.com

В Беларуси женщина продала бокалы через интернет и отправила их покупателю в коробке с $13 тыс., о которых забыла. Об этом 31 декабря 2020 года сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета на своей странице в Twitter.

По информации ведомства, женщина обратилась в милицию с просьбой об оказании помощи в возврате денежных средств, которые она отправила через торговую площадку в интернете неизвестному покупателю бокалов, с коробкой, в которой хранилось $13 тыс.

В милиции сообщили, что установили личность покупателя. Она подтвердила, что нашла $13 тыс. в коробке, однако не вернула их сразу, так как "растерялась". В результате сбережения вернули собственнице. 

ВИДЕО
Видео: ГУВД Мингорисполкома / YouTube
Теги: интернет, Беларусь, милиция, Минск, деньги, женщины, продажа
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