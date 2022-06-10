В Болгарии нашли самолет, нарушивший авиапространство шести стран Европы. Пилот скрылся

Самолет, на перехват которого поднимали шесть истребителей, нашли на аэродроме в Болгарии, пилоту удалось скрыться Фото: Beechcraft / Twitter

60-летний самолет с еще теплым двигателем был найден на взлетно-посадочной полосе частного аэродрома. Он был накрыт брезентом. Экипаж скрылся, его разыскивает полиция. Болгарская прокуратура начала расследование авиаинцидента. Пилоту грозит заключение на срок до 10 лет.

По данным министра внутренних дел Болгарии Бойко Рацикова, самолет, вероятно, вылетел из Литвы, после чего пролетел над Польшей и Словакией и приземлился в Венгрии. Второй раз самолет поднялся в воздух в Венгрии, пересек Румынию, ненадолго вошел в воздушное пространство Сербии и приземлился в Болгарии.

Министр обороны Болгарии Драгомир Заков, которого цитирует Euronews, подтвердил, что самолет-нарушитель не представлял угрозы.

«Он летел на очень малой высоте и с малой скоростью, что затрудняет перехват истребителями», – добавил он.

Подозрительный самолет поочередно сопровождали венгерские и румынские истребители, а также пара F-16 ВВС США. Он не отвечал на радиосообщения или визуальные сигналы перехватчиков, опознавательное оборудование было отключено. Согласованного плана полета у пилота Beechcraft также не было.