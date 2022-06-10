В Болгарии нашли самолет, нарушивший авиапространство шести стран Европы. Пилот скрылся

60-летний самолет с еще теплым двигателем был найден на взлетно-посадочной полосе частного аэродрома. Он был накрыт брезентом. Экипаж скрылся, его разыскивает полиция. Болгарская прокуратура начала расследование авиаинцидента. Пилоту грозит заключение на срок до 10 лет.
По данным министра внутренних дел Болгарии Бойко Рацикова, самолет, вероятно, вылетел из Литвы, после чего пролетел над Польшей и Словакией и приземлился в Венгрии. Второй раз самолет поднялся в воздух в Венгрии, пересек Румынию, ненадолго вошел в воздушное пространство Сербии и приземлился в Болгарии.
Министр обороны Болгарии Драгомир Заков, которого цитирует Euronews, подтвердил, что самолет-нарушитель не представлял угрозы.
«Он летел на очень малой высоте и с малой скоростью, что затрудняет перехват истребителями», – добавил он.
Подозрительный самолет поочередно сопровождали венгерские и румынские истребители, а также пара F-16 ВВС США. Он не отвечал на радиосообщения или визуальные сигналы перехватчиков, опознавательное оборудование было отключено. Согласованного плана полета у пилота Beechcraft также не было.
8 июня министерство обороны Румынии сообщило, что истребители ВВС Румынии, Венгрии и США поднимались для перехвата легкого двухмоторного самолета, который без разрешения пересек авиапространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии. На его борту было два человека.
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге Альянса в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.
О переброске шести американских F-16 на базу Фетешти (Румыния) Defence blog сообщал 5 мая.