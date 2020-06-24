В Болгарии режим чрезвычайной ситуации продлили до 15 июля

Как сообщает болгарский телеканал NOVA, решение было принято по предложению министра здравоохранения Кирилла Ананьева.
"В этот период мы не будем вводить новые или возобновлять действие старых строгих мер. Будем полагаться на те, которые действуют на данный момент", – сказал Ананьев.
По его словам, также будет усилен контроль за соблюдением социальной дистанции и выполнению требований по использованию масок и санитайзеров.
Всего в Болгарии коронавирусом заразились 4,1 тыс человек, из них скончались 208, выздоровели 2,2 тыс.
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